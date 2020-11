RETT UT: Toini Hämeenkorpi har på dette bildet akkurat snublet i elsparkesykkelen og falt da en venn fulgte henne hjem. Det er han som har tatt bildet. Foto: Knut-Arne Røed Olsen-Grimsby

Her snubler blinde Toini i en elsparkesykkel på fortauet

Aktørene som driver utleie av elsparkesykler lovet i august en felles gatepatrulje som konstant skulle rydde fortauene. – Ingen informasjon vi er kjent med, sier Bymiljøetaten.

På telefonen med VG forteller blinde Toini Hämeenkorpi (56) om hendelsen fredag 30. oktober i krysset på Tøyen i Oslo.

– Jeg gikk og så ramlet jeg på ryggen og slo meg ganske mye. Det er ikke alltid stokken treffer på elsparkesykkelen, og det gjorde den ikke her.

En venn som fulgte henne hjem tok bildet, forteller hun.

Toini Hämeenkorpi sier det ikke er første gang hun har snublet og falt i en elsparkesykkel.

– Det skjer flere ganger i uken. Jeg har sår på knoker og knær og har slått hull på klær.

UTRYGG: Toini Hämeenkorpi sier hun er blitt svært utrygg etter å ha snublet i hensatte elsparkesykler og falt. Foto: Knut-Arne Røed Olsen-Grimsby

– Rydd opp

Hun synes bransjen bør rydde opp.

– Det ville vært så mye bedre om elsparkesyklene hadde egne plasser, slik som bysyklene. Alle fallene har gjort meg utrygg på fortauene, sier hun.

Hun legger til:

– Det gjelder jo ikke bare meg, men også andre, spesielt oss som er handikappede.

Daglig leder for Tier i Norge, Lars Christian Grødem-Olsen sier til VG at de ser svært alvorlig på hendelsen med Toini Hämeenkorpi.

– Det skal være trygt å ferdes i Oslo for alle. Tier Mobility og andre seriøse aktører i bransjen har inngått en avtale som skal sikre et ryddig bybilde. Vi har ambisjoner om å overholde løftene vi har inngått, og vi er i dialog med de andre aktørene for sikre et enda tettere samarbeid som vil gi tryggere, ryddigere gater, skriver han til VG.

Lovte ryddepatrulje

For å møte en økende kritikk mot elsparkesykler, forpliktet de seks aktørene i bransjen seg i august om et sett nye regler, blant annet:

Operatørene skulle etablere en felles gatepatruljetjeneste med formål om å rydde og fjerne feilparkerte sykler i gater og på fortau syv dager i uken.

Operatørene forpliktet seg til å fjerne eller flytte elsparkesykler som er rapportert som feilparkert – av en representant for kommunen eller annen offentlig myndighet – innen 24 timer.

– Avtalen skal sikre at bransjen, i påvente av offentlig regulering, når sitt mål om trygg og sikker drift av elsparkesykler i Oslo, sa Trier-sjef Lars Grødem-Olsen da.

STÅR HER: Slik sto elsparkesykler parkert i et kryss på Sandaker i Oslo tirsdag kveld denne uken. Foto: Hanne Hattrem, VG

Bymiljøetaten: – Kjenner ikke til gatepatrulje

Bymiljøetaten opplyser til VG at de ikke har mottatt informasjon som tilsier at aktørene har klart å etablere enn gatepatrulje i fellesskap som skal rydde fortauene.

– Vi er ikke part i denne avtalen, skriver avdelingssjef, Mobilitetsdivisjonen i Bymiljøetaten, Heidi Tomten.

Hun opplyser at Bymiljøetaten (BYM) har lagt merke til at mange av aktørene er blitt veldig flinke til å rydde opp selv.

– Men mer skal til, blent annet dedikerte arealer hvor sparkesyklene kan stå uten å være til hinder. Dette ser vi på, men det er trangt om plassen i sentrum. Mye kan også gjøres ved at brukerne parkerer sparkesyklene bedre. Veltede sparkesykler utgjør en større fare og hinder enn når de står, skriver Heidi Tomten.

BYM har tauet inn sparkesykler siden august. Regningen skal sendes til den enkelte aktør. Bypatruljen (tidligere parkeringsvakter) flytter sparkesykler som hindrer fremkommelighet, opplyser Bymiljøetaten.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har bedt Statens vegvesen om å utrede veitrafikkloven for elsparkesykler.

Bransjen: Flere patruljer

Alle aktører som har forpliktet seg til avtalen har egne parkeringspatruljer, uttaler Lars Christian Grødem-Olsen i Tier.

– Parkeringspatruljene rydder gatene gjennom hele døgnet. De gjør en god jobb. Vi i Tier har et mannskap som skal sørge for at situasjoner som Toini har opplevd skal unngås.

Feilparkering av elsparkesykler er noe de høyt oppe på agendaen.

– Både internt, men også i dialog med andre aktører i bransjen. Det er beklagelig at feilparkering likevel er et problem enkelte steder. Hverken vi eller noen av de andre aktørene i bransjen er tjent med å ikke rydde opp. Aktørene må samarbeide tettere for å sikre et ryddig bybilde frem til en regulering er på plass fra Oslo kommune, sier han.

