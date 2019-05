Slik gikk Per Sandberg ned 20 kilo: Hans beste tips til et lettere liv

Per Sandberg veide 100 kilo, og det meste var tungt. Da skjønte han at han måtte ta grep - og lagde sin egen diett. – Per er blitt sprekere, det merker jeg godt, sier kjæresten Bahare Letnes.

Julen 2017. Per Sandberg har fri og legger ut på skitur. Statsråden på 171 centimeter sliter seg bortover slettene med sine hundre kilo i kroppsvekt. Gjentatte ganger har legen sagt til ham at han lever for usunt. Han veier for mye, sover for lite, spiser uregelmessig, stresser og røyker som en skorstein. Sandberg forstår alt legen sier, men han mangler ønske og motivasjon til å endre livsstilen.