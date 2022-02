Kvinne (36):- Hvordan tar jeg kontroll over angsten?

Hun er redd for alt mulig; at familien skal dø, sykdom, skilsmisse. Hvordan tar hun kontroll over angsten? Psykolog Peder Kjøs har gode råd.

Av Peder Kjøs

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Jeg vil bare si at det var et veldig fint svar du skrev til hun som hadde mistet livsgnisten. Alle sier at man blir mer robust med årene, men jeg føler ofte at det er omvendt.