Kvinne (28): - Jeg har komplekser for skjeden min

En uskyldig kommentar satte griller i hodet på henne. Hun har fått det for seg at skjeden hennes er for stor og det hemmer sexlivet hennes.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Jeg har alltid hatt en frykt for at skjeden min er for stor. Det startet for mange år siden. En uskyldig kommentar fra en lege på en helsestasjon som tok en gynekologisk undersøkelse på meg.