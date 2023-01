BEST ALKOHOLFRITT: Johanna Evelyn Foote (20) er en av flere unge som har valgt å legge bort alkoholen.

Johanna (20) dropper alkohol på fest

Med et økende fokus på helse og redsel for å miste kontrollen, velger flere unge alkoholfrie alternativer.

Da Johanna Evelyn Foote (20) var ute med venninnene sine for rundt to år siden, begynte hun å reflektere over eget alkoholbruk.

Hun stilte seg selv spørsmålet: «Hvorfor drikker jeg?»

– Jeg begynte å lete etter svar på hva det ga meg.

Foote forsto at hun ikke lenger drakk alkohol fordi det fristet eller smakte noe særlig godt, men fordi det hadde blitt en vane.

– Jeg fant ut at det egentlig ikke ga meg noen ting, så da stoppet jeg.

Alkoholfrie alternativer

I dag tar 20-åringen med seg lemonade og drikke hun vanligvis hadde blandet alkoholen med, når hun skal ut på fest sammen med venninnene sine.

Men det å velge bort alkoholen er hun likevel ikke alene om.

De siste årene har NoLo-trenden, som står for «no or low alcohol», vokst blant unge.

Den årlige UNG2023-rapporten UNG2023-rapporten UNG2023 er basert på en landsrepresentativt kvantitativ undersøkelse i målgruppen 15–25 år med 1023 respondenter. Opinion har i tillegg intervjuet til nærmere 100 unge i alderen 15 til 25 år spredd over hele Norge for å få bedre innblikk i hverdagen til dagens unge.til Opinion viser at 27 prosent velger ofte alkoholfrie alternativer til øl, vin og sprit.

Kan gi reaksjoner

Selv om trenden vokser, forteller Foote at det å velge bort alkoholen kan gi reaksjoner og være vanskelig å dele med andre.

Hun synes det var spesielt kjipt å høre andre fortelle at man ikke kunne bli med ut, bare fordi man ikke skulle drikke alkohol. Dette ville 20-åringen gjøre noe med, og har derfor delt videoer på TikTok for å vise at det er fullt mulig.

– Jeg følte at det kunne hjelpe noen, og vise at man kan ha et helt vanlig sosialt liv, men fortsatt velge å ikke drikke.

Se videoen under:

Under videoen finner man kommentarer fra foreldre som takker Foote for at hun deler, og andre jevnaldrende som forteller at de kjenner seg igjen.

– Jeg tror det er viktig å dele og være genuin, forklarer Foote.

Hun tror mange bare ser en side av ting, og at folk derfor kan føle seg veldig alene.

Vil fortsette å vokse

Seniorrådgiver og ansvarlig for UNG-2023, Vilde Vågsland, forteller at alkoholfrie alternativer fortsette å vokse blant unge, som har et økende fokus på god helse og prestasjoner.

Flere unge uttrykker også et ønske om kontroll, som en begrunnelse på hvorfor de velger alkofritt.

– Unge ønsker å prestere på alle områder i livet, og alkohol og spesielt bakrus, påvirker i stor grad prestasjonsnivået – noe mange er bevisst på, legger hun til.

Seniorrådgiver og ansvarlig for UNG-2023, Vilde Vågsland.

Trenden er også synlig i Vinmonopolets salgstall.

I 2022 hadde alkoholfri drikke en vekst på 12,2 prosent.

De siste fem årene har salget av alkoholfri drikke nær doblet seg fra 490.000 liter i 2017 til 940.000 liter i 2022.

– Alkoholfritt drikke har blitt en trend, både nasjonalt og internasjonalt, og fra undersøkelser ser vi en økning også blant yngre kundegrupper, forteller kategorisjef i Vinmonopolet, Trond Erling Pettersen.

– Jeg gjør det her for meg selv

I dag har det blitt helt naturlig for 20-åringen å ikke drikke alkohol, men hun går ikke inn i 2023 med et nyttårsforsett om å fortsette uten.

– Jeg gjør det her for meg selv, og jeg trenger ikke å sette et mål.

LIKER DET ALKOHOLFRITT: 20-åringen forteller at det er underholdende å ikke drikke på fest, da du blir mer observant på tingene som skjer.

Det er derimot ikke uvanlig at det å legge bort alkoholen er en del av et nyttårsforsett, eller en hvit måned. Foote tror derimot at det kan være lettere å si at man har lyst til å drikke mindre, en å sette et fast bestemt mål.

– Da kobler du det kanskje mer opp mot hva som faktisk er bra for deg. Du ser fordelene, og ikke bare målet du har bestemt.