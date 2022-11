Se dokumentaren «Calendar Girls»

Livet stopper ikke når barna blir voksne og flytter ut. Det er da det begynner. Floridas mest dedikerte dansetrupp består utelukkende av kvinner over 60, som bestemt tar ansvar for at pensjonisttilværelsen skal bli alt annet enn traust og grå.

VG har kun rettigheter til å vise «Calendar Girls» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har fri aldersgrense.