FØRSTE MØTE: Etter at Geoff Banks and Celesta Byrne fylte 100 år har de byttet ut penn og papir med mail og Zoom. Her er de fotografert første gang de møttes i New York City, begge var da 80 år.

Verdens eldste pennevenner - nå møtes de på Zoom

De har brevvekslet siden de var tenåringer. Nå er pennevennene begge blitt 100 år. Og de holder fortsatt kontakt. På Zoom.

Britiske Geoff Banks fra Devon i England og amerikanske Celesta Byrne fra New Jersey begynte å skrive med hverandre i 1938, bare 16 år gamle.

De fikk kontakt gjennom et utdanningsprosjekt som hadde som mål å koble britiske og amerikanske studenter.

– Jeg fikk et brev fra en amerikansk jente, siden fortsatte vi å skrive til hverandre, sier Geoff til SWNS News.

Den tidligere ingeniøren skrev trofast til sin pennevenn gjennom hele andre verdenskrig mens han tjenestegjorde som mekaniker ved det britiske flyvåpenet i Stillehavet.

– Det var et par år hvor vi slet med å holde kontakt, på grunn av krigen, sier han, men etter krigen var over, fant til slutt.

84 år senere holder de fortsatt kontakt. Ifølge Guinness rekordbok har pennevennene faktisk verdensrekord i brevveksling.

Brevene fylte de med livet selv. Familie- og hverdagsliv, og litt om dronningen selvsagt. Dronning Elisabeth II.

EVIG VENNSKAP: Britiske Geoff Banks fra Devon i England synes pennevennen gjennom 84 år fortsatt er «interesting».

Digitaliserte vennskapet

Med årene begynte det å bli vanskeligere å skrive med penn og papir, pennegrepet var ikke like godt som det hadde vært, forteller Geoff. Men den utfordringen hadde de to pennevennene en løsning på: E-post.

Nylig oppdaget de også noe som gjorde det enda enklere å kommunisere. Kommunikasjonsplattformen Zoom. Nå kunne de både snakke sammen og se hverandre, uten å måtte skrive!

Begge får nå hjelp til å å rigge seg opp på Zoom.

– Det er hyggelig å høre stemmen hans, sier Celesta Byrne.

Det tok 64 år år før de to endelig fikk møttes. I New York City da Geoff dro på juleferie til USA i 80-år gammel.

To år senere var han igjen en tur over dammen, og spise lunsj hos sin pennevenn på New Jersey, skriver SWNS. Men for de som lurer:

– Vi er bare venner, som gode naboer, sier Byrne.

For det ble aldri noe romantikk mellom de to. Geoff var lykkelig gift, inntil hans kone døde for 11 år siden.