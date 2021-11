Bente Halvorsen (24) vet alt om hvordan det er å være ung mamma. Det er hun ikke alene om i Modalen. Og det finnes det rikelig med grunner til.

Bygda med de unge mødrene

Publisert: Nå nettopp

VG har møtt tre 24-åringer – alle innflyttere som fant seg hver sin modøl.

– Vi bestemte at vi skulle få tre eller fire barn på fem år, ler Nathalia Yndestad når hun forteller om avtalen hun gjorde med samboeren.

Bente Halvorsen fikk sønnen da hun var 17 år:

– Jeg var jo på mange måter et barn selv, men jeg hadde allerede mye livserfaring og følte meg eldre enn mine jevnaldrende venner.

Ingeborg var tenåring og lærling da hun fikk sitt første barn:

– De andre fikk feste mer. Jeg fikk noe helt annet.

– Toget har ikke gått

De fleste sier de vil være ferdig studert, ha jobb med god lønn, en partner og en bolig – før de vil ha barn, viser forskning fra Institutt for samfunnsforskning.

– Dersom forholdene ligger til rette, bør du begynne å tenke på barn når du nærmer deg 30, sier Gro Nylander, fødselslege og forfatter av boken «På vei», der hun blant annet skriver om fruktbarhet og alder.

Selv fikk hun barn både som ung og som godt voksen, den ene gangen som student, den andre gangen som yrkesaktiv.

– Toget har ikke gått for utdanning og god jobb selv om du får barn tidlig, mener Nylander.

I Norge i dag finnes det nærmere 10.000 unge mødre som er under 25 år. Størst er prosentandelen i landets nest minste kommune, Modalen nord for Bergen, med under 400 innbyggere. Her er prosentandelen mødre i alderen 15–25 år nesten 13 prosent.

Info Klikk her: Se stedene med flest unge mødre De ti kommunene med flest mødre under 25 år: Modalen: 12,90 prosent

Gamvik: 12,19 prosent

Birkenes: 10,96 prosent

Leka: 10,71 prosent

Nærøysund: 9,57 prosent

Tysnes: 9,55 prosent

Nesna: 9,30 prosent

Bindal: 9,09 prosent

Vega: 9,09 prosent

Meløy: 9,09 prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå Vis mer

Sammen med samboer Kim-Olav og barna Olea og Emil går Nathalia sin faste kveldstur rundt boligstrøket. Hun var 18 år og hadde vært kjæreste i et par måneder da hun ble gravid.

– Vi hadde snakket om barn, men ikke bestemt noe. Vi hadde jo allerede hus og bil og jobber vi var glade i, så alt lå til rette, forklarer hun.

Det var før Olea ble født i november 2015 at Nathalia og Kim-Olav Helland (28) la sin femårsplan om å få tre eller fire barn. Foreløpig har de to, Olea (6) og Emil (4).

– Det skjedde så mye, så kom corona, og så bare ble det sånn. Men vi har nok lyst på en til, og det må bli snart, sier 24-åringen.

Hun tror folk som bor i byene har høyere krav til utdanning.

– Her i Modalen hopper vi mer i det, livet er nå.

– Masse energi

Nathalia var midt i læretiden som helsefagarbeider da hun ble gravid, i dag jobber hun på Modalstunet bo- og opptreningssenter. Kim-Olav er tømrer, men jobber nå som reparatør i et lokalt firma.

Begge mener det er best å få barn tidlig.

– Vi har masse energi, tåler mer. Barna våre er voksne når vi er 40; da har vi sikkert masse overskudd til barnebarn også. Jeg vil heller ha et fredeligere liv enn å ha småbarn og tenåringer til langt oppi 40-årene.

På syv år har Bente fått tre barn. Annabelle er fem år, Chrisander syv, mens Karianne er ti måneder.

Planen hennes var å fullføre skole og eksamen i 2018, selv om hun hadde barn å ta vare på. Men en matteeksamen kolliderte med alvorlig sykdom.

En vanskelig situasjon der hun plutselig var rammet av kreft, hadde barn og en samboer som bare var hjemme i helgene, ble ikke lettere av at skolen ikke la til rette for at hun kunne ta eksamen noen dager senere enn de andre.

– Det var en enorm skuffelse, sier hun.

Livet satt på pause

Da Bente var 14 år, døde moren hennes av kreft.

– Den måten sykepleierne møtte broren min og meg på i den vanskelige sykdomstiden til mamma, har satt dype spor. Siden har jeg ønsket å kunne gjøre det samme for andre som de gjorde for meg.

Selv om hun fortsatt sliter litt med ettervirkningene av kreftoperasjonen, har hun fått ett barn til og langt fra gitt opp drømmen om å bli sykepleier. Men akkurat nå er livet satt litt på pause for å oppdra og være der for de tre barna.

– Jeg ville ha barna tett så de kunne få glede av hverandre – og bli nære.

For Bente var det ikke bare hyggelig å bli gravid så ung. I hjembygda hennes snakket de ofte om henne istedenfor til henne, opplevde hun, og det var ikke pent det de sa.

– Jeg tror mange ser ned på det å bli ung mor. Du blir uglesett når ikke alt skjer i riktig rekkefølge.

Hun synes heller ikke influencer-mødrene på nettet bidrar til å gjøre det lettere.

– Alt skal være så fint og flott, du må ha så mye og reise til steder du kan vise fine bilder fra. Det har ikke vi råd til. Men barna har det like fint på stranden her som i Syden. Det er de små tingene og gledene som betyr noe. Når barna har det bra, har vi det bra.

Det har ikke alltid vært lett å få til et voksenliv som startet så tidlig. I flere år kjørte samboer Aleksander langtransport og var sjelden hjemme. Nå har han heldigvis fått seg jobb i Modalen, og familien kan være mer sammen. De deler mer på arbeidsoppgavene.

– Når vi har kranglet og vært slitne og lei, har vi også sagt til hverandre at vi må vise verden at vi klarer dette, vise at vi er oppgaven voksen. Jeg synes egentlig jeg har fått livet bra til, sier Bente.

Ingeborg Børve (24) er industrimekaniker, kjører hjullastere og reparerer maskiner i et steinknuseri. Hun fnyser litt av Erna Solberg.

I sin nyttårstale for snart tre år siden konstaterte den daværende statsministeren at det ble født for få barn her i landet. Hun oppfordret norske kvinner til å lage flere.

– Jeg lurer på om de som lager regler om delt foreldrepermisjon vet hvordan det er å skulle ha ammepause i en sånn jobb, og når du bor i distriktet, sier skiftarbeideren Ingeborg – mor til Tiril på to og Elias på fem år.

Når barnefar Espen Helland (27) må kjøre en halvtime hver vei, og Ingeborg må skifte og finne et rent rom i brakken der hun kan sitte ned – da var det ikke så rart at melken forsvant etter fødselen.

Heldigvis hadde Ingeborg nummeret til Marta Midtbø, helsesykepleieren i Modalen.

– Hun er gull verdt. Hun bryr seg om oss og er der for oss når vi trenger det, roser Ingeborg.

«Marta i farta»

– De har aldri ringt hvis ikke det har vært nødvendig, det har virkelig vært en glede å kunne hjelpe dem, sier Marta – også kalt «Marta i farta».

– Jeg har jobbet mange steder, men de unge mødrene i Modalen er helt uvanlig ressurssterke og flotte mødre.

Marta, som har kontor i Modalen en dag i uken, har gitt mødrene mobilnummeret sitt, med beskjed om å ringe når som helst på døgnet hvis de har behov for det.

«Denne ødemarken»

For både Bente, Ingeborg og Nathalia har Modalen vært en ny opplevelse i livet.

– Jeg lengtet veldig hjem de første to årene, sier Ingeborg. Overgangen var stor fra Hardanger til Norges nest minste kommune. Selv om avstanden til Bergen bare er en ganske drøy time med bil, ligger kommunen avsides til, omgitt av høye fjell på alle kanter.

Bente nektet lenge å flytte til «denne ødemarken», som hun kalte Modalen.

Nå kan ingen av de tre mødrene tenke seg å flytte derfra.

– Jeg kan ikke tenke meg noe finere sted for barn å vokse opp, med naturen, dyr og stor familie tett på, sier Ingeborg.

Varm mat til barna

De unge innflyttermødrene er blitt en ressurs for bygda og bidrar i alt fra kommunestyret til organisasjonsliv og dugnader. Og så hjelper de og støtter hverandre.

Ingeborgs nærmeste nabo er ordfører Kjetil Eikefet.

– Jeg pleier å si at hvis det blir krig, er Ingeborg sånn type jeg vil ha på mitt lag, erklærer han.

Ordføreren har vært en av mange pådrivere for at barna i Modalen har det ekstra bra:

Her serveres det varm mat både i barnehage og på skolen. Barnehagen er subsidiert, og unge som flytter til kommunen, får 250.000 kroner i tilskudd hvis de bygger hus. I en av Norges rikeste kraftkommuner trenger ikke de 386 innbyggerne bekymre seg for strømprisen heller.

På helsestasjonen har de fastlege, psykiatrisk sykepleier og sykepleier. Det store huset som kneiser på bryggen nede i sentrum, rommer både bowlinghall og kommunens basseng.

Her vet Kim-Olav og Emil – samboeren og sønnen til Bente – å kose seg:

Utendørs er det baner og utstyr til alle tenkelig idretter. Det er teatergrupper, kulturskole, lysløype, lekeplasser – og mange barn å leke med.

Også oppleves det som trygt.

– Vi slipper å være redde for trafikk. Og mye folk. Ting som skjer i byene, sier Nathalia.

Datteren Olea (6) tar bussen alene til skolen. Sjåføren, som også er rektor på skolen, kjenner alle barna og sørger for at de har det bra.

– Barn er fremtiden, vi satser på dem. Som kommune prøver vi jo alltid å være best i det vi foretar oss, sier ordfører Kjetil Eikefet.

– Uten barna forsvinner jo håpet.