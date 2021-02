Slik gikk det med Bente (62) og Bilel (35)

I 2014 så det mørkt ut for Bente (62) og Bilel (35) som kjempet for å få leve sammen. Ingen trodde på at ekteparet med 27 års alders forskjell kunne ha et kjærlighetsforhold.

Av Kaia Eriksen og Hallgeir Vågenes (foto)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden