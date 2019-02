Svensk blogger la om livsstilen: Gikk fra 120 til 60 kilo uten operasjon

Hun gikk fra 120 til 60 kilo, og byttet ut ektemannen med en ny kjæreste. Den populære svenske forfatteren og bloggeren Malin «Meekatt» Birgersson har snudd opp ned på livet sitt.

– Jeg hadde vært tykk hele mitt liv. Men nå var jeg redd for at det skulle gå ut over helsen, at jeg skulle bli syk, at jeg ikke skulle orke å følge opp ungene mine på en god måte. Jeg ønsket å være aktiv sammen med dem, og sånn sett bli en bedre mamma.