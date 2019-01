Barnepsykolog: Når barnet avviser deg

Foreldre som opplever at barnet deres favoriserer den andre, opplever ofte følelse av sårhet og avvisning. Hva er grunnen til at barn favoriserer? Hva kan den avviste forelderen gjøre? Og når bør man bekymre seg for om det virkelig ligger noe alvorlig bak? Her er barnepsykolog Elisabeth Gerhardsens beste råd.