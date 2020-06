Ekspertenes 12 råd for tilgivelse

Å kunne be om tilgivelse, og å klare å virkelig tilgi, er avgjørende for å reparere konflikter i et parforhold. Les ekspertenes råd for å beherske den vanskelige kunsten.

Nå nettopp

Hvorvidt man lykkes i kjærlighet eller ikke, er ikke styrt av tilfeldigheter.

Fra andre aviser