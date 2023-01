TOK GREP: 26-åringen Helene Kjeldsberg var i et «situationship». Underveis skjønte hun at den form for relasjon ikke funket for henne.

«Situationships»: − Du skal liksom ikke ville ha noe seriøst

Ordet tok av som søkeord på Google i 2022 og på TikTok har emneknaggen over 100 millioner visninger. Men hva er egentlig greia?

De siste årene, spesielt i 2022, har ordet «situationship» blitt et ord som nevnes av mange. Enten i det virkelige liv eller på sosiale medier.

«Situationship» er begrepet som beskriver gråsonen mellom vennskap og et forhold, man kan gjøre kjæresteting, men man er ikke sammen.

VG har vært i kontakt med flere som kan fortelle om sine opplevelser. Én av dem er 26-åringen Helene Kjeldsberg.

– Jeg tror at det for min del tok det veldig lang tid før jeg skjønte hva det var. Ordet ga så mye mening når det kom, sier hun til VG.

– Du har jo vært i en form for en relasjon selv om det ikke har vært et forhold, eller noe seriøst, men samtidig har man brukt veldig mye tid med personen, legger hun til.

Fra «one nights stands», «pulevenn» til «situationships»

Fra før av har vi hørt one night stands, eller pulevenn – nå er det «situationships» som gjelder.

Ifølge Ung-rapporten for 2023, som har som mål å se på utviklingstrekk hos norsk ungdom i alderen 20–25 år, er «situationships» nevnt som noe de omfavner.

– Det vi vet om «situationships er at det er tilfeldige, uforpliktende og åpne forhold, sier Razieh Chegeni, postdoktor ved UiO.

Hun forsker på samfunnspsykologi og kan mye om kjærlighet og relasjoner. Det er lite forskning på «situationships», fordi det er få klare linjer.

FORSKER: Razieh Chegeni forsker mye på relasjoner. «Situationships» er en ny form som har blitt en del av mange unges liv, men det er lite forsket på, ifølge henne.

Kan være noe som funker for noen, men ikke for andre

Chegeni mener det viktigste er at det du velger må passe for deg.

– La oss si vi er i et «situationship» og vi bestemmer oss for å for bli i det. Da må vi stille oss spørsmålet, passer dette. Vil jeg være her, sier hun.

Hun mener det handler mye om hva slags personlighetstype du er og hvordan tilknytningsstil du har.

Er du en person som har det bra og har selvtillit, og vet at du er i et «situationship» fordi du synes personen er fysisk digg, kan det være lettere for deg, ifølge Chegeni.

– Det at du ikke er ute etter å tilfredsstille dine behov for tilhørighet, eller oksytocin, som er et kjærlighetshormon, eller gjør det for å oppfylle ditt ønske om følelsesmessig intimitet med denne personen, sier postdoktoren.

Hun mener at hvis du har gode venner, familie og noe å bruke tiden din på, så vil man lettere kunne godta å kun ha sex og henge med personen – uten å forvente noe mer.

– Da er det bare å gå for det. Du er faktisk godt rustet til å være i et kortvarig forhold, for hvis denne personen plutselig sier at det er over, og sier at hen ikke vil se deg igjen, da har du vært tydelig med deg selv, sier hun.

Det kan derimot være problematisk for noen å gå inn i et «situationship».

– Det er mye usikkerhet med kortsiktige relasjoner og «situationships» fordi ingenting er tydelig. Og det har vist seg at når denne typen relasjoner er over eller som vi sier oppløst, sitter det mennesker igjen med angst, depresjon og føler høye nivåer av ensomhet, sier Chegeni.

– Du blir fort sett på som en som krever mye

Helene Kjeldsberg (26) var i et «situationship» og har snakket om dette i sosiale medier.

For henne funket det ikke, det ble avsluttet, og hun kjente fortsatt på en kjærlighetssorg selv om de aldri hadde vært kjærester.

– Man har kanskje sett på den personen som en større del av livet sitt og hverdagen sin, enn man kanskje har turt å innrømme eller forstått. Når det blir borte så er det jo sårt, sier hun.

For noe av det komplekse i et «situationship» er at man som kjærester, gjør kjæresteting, men at man ikke definerer det som et forhold.

Noe av grunnen til at det er sånn har 26-åringen en teori om:

– Det er så skummelt å vise at du liker noen, eller at du vil noe seriøst, eller at du er ute etter det. Da blir du fort sett på som en som krever mye, sier hun.

– Man er redd for å fremstå sånn, for da vil kanskje ikke den andre ha deg. Man skal liksom være så avslappa og chill, og man skal liksom ikke ville ha noe seriøst.

Hun tror det handler litt om at man ikke tørr å være sårbar. At man heller ser opp til det å fremstå som tøff og en som krever lite. I tillegg til at vi har en hook-up-kultur i Norge.

NEW YORK: I 2023 bestemte Helene seg for å sette sine behov først. Hun har blant annet alene i New York i noen dager.

– Men kan kan «situationship» være noe positivt?

– Det er litt vanskelig å si, for jeg føler det kommer så an på hvor man er i livet og hva man er ute etter, og veldig lenge, for min del, så har jeg ville til det selv.

– Du har en hyggelig greie med en person som du henger med og finner på ting med, og så er det veldig enkelt. For ingen krever noe mer av hverandre, så det man kanskje ønsker å få ut av det, er jo bare alt det gøye og bra, og ikke det kompliserte.

Men hun tror også at «situationship» kan være en giftig relasjon. Eller at det blir det etter hvert jo lenger du er i ett.

– Det gjør noe med deg, og det gjorde det i hvert fall med meg. Det startet som en enkel og chill greie, men så gjør det at du etter hvert blir veldig redd for å uttrykke følelsene dine til denne personen. Det siste jeg hvert fall ville var at han skulle skjønne at jeg hadde fått følelser, for det var jo liksom fyfy, på en måte, sier hun.

Det førte igjen til usikkerhet. Hun skulle være den kule jenta – men egentlig så brøt hun bare seg selv ned.

Hun avsluttet det og sier hun har det mye bedre nå.

Tips og råd til deg som er i et «situationship»

Siden «situationships» ikke har noen klare linjer så har vi kokt sammen noen kjøreregler etter samtalen med Helene Kjeldsberg og Razieh Chegeni.

Kjenner du at du vil noe mer, si det.

Hvis den andre personen ikke vil noe mer, er rådet å komme seg ut av relasjonen.

Spør deg selv, funker dette for meg?

Kjenn på hvordan du føler deg med personen.

Tenk over hva slags personlighetstype og tilknytningsstil du har. Det kan ha noe å si for hvordan du takler et «situationship».

Husk, det kan funke for noen, men ikke for andre.