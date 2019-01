– Denne gangen er det en helt ny situasjon å bli singel

Bestevenninnen Vanessa Rudjord (42) var den første hun ringte da bruddet var et faktum. Synnøve Skarbø (48) var igjen er blitt alene, etter at et ti år langt samboerforhold tok slutt. Nå åpner hun opp om den vanskelige tiden.

– Jeg har fått så mange henvendelser og brev fra folk som forteller hvordan de sliter i parforholdet, eller at de står midt i et samlivsbrudd. Nå er jeg der, og jeg velger å være åpen, begynner Synnøve.