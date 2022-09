Kvinne (28): – Han ønsker åpent forhold

Hun har truffet drømmemannen, men han ønsker et åpent forhold. Og det vil ikke hun. Sexolog Bianca Schmidt har råd til hvordan åpne forhold kan fungere.

Jeg har blitt sammen med drømmemannen. Jeg har kjent ham i flere år, drømt om å bli sammen med ham og endelig så han min vei. Det ble oss for litt over et år, og jeg har danset på skyer siden.