Utroskap i forholdet: Hvordan kunne han sette hele familien på spill?

– Han sier at han aldri ville forlate meg eller bytte meg ut. Men til tross for dette, klarte han altså føre meg bak lyset i nesten to år, forteller kvinne (42). Hun sliter med å gå videre med forholdet til en mann som satte alt på spill.

Nå nettopp

Mannen min har vært utro, og vi er vel i det dere kanskje vil en kalle post- krise-periode.