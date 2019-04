«Jo bedre karrieren gikk, jo dårligere følte jeg meg»

Hun sa opp drømmejobben for å dra til Asia for å finne seg selv. Likevel følte Zandra Lundberg (31) seg så dårlig at hun begynte å tenke detaljert på å ta livet sitt. Nå har hun skrevet et teaterstykke om sin dårlige psykiske helse og sin vei tilbake.