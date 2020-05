De har innledet forhold med gifte menn: Tre elskerinner forteller

Hvordan er det å være den «andre kvinnen»? Har de dårlig samvittighet? Og hva sier samlivseksperten? – Jeg har gjort noe jeg aldri trodde jeg var i stand til å gjøre, sier en av tre elskerinner VG har møtt.

Nå nettopp

– Mellom 20–30 prosent svarer ja på at de har vært utro i løpet av livet. De fleste har vært utro i forbigående situasjoner, for eksempel at det var noe som skjedde på en fest.

