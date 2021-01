Sex etter utroskap: - Han vil ikke ha sex med meg lenger

Hun har brukt mange år på å komme over mannens utroskap. Hun vil ha sex med ham, men han vil ikke på grunn av hennes tidligere reaksjoner. - Jeg har liksom fått skylden for hans utroskap, sier hun. Her får hun råd av sexolog Bianca Schmidt.

Jeg har vært gift med samme mann i 45 år. Vi har hatt det godt sammen. For 5 år siden forelsket han seg i en 20 år yngre kollega av utenlandsk opprinnelse. Vi bodde i ei lita bygd der alle kjente alle.