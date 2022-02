Mann (27): – Ikke alle menn er drittsekker

– Det finnes menn som lengter etter nærhet, samtaler, samvær, fine forhold og sex. Menn som er så redd for å gjøre noe galt at de holder seg unna. Hva skal til for å mykne fronten jeg opplever har vokst mellom menn og kvinner, spør mann (27).

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Jeg er en helt vanlig gutt/mann på 27 år. Mener jeg har et greit moralkompass og jobber med å være et godt menneske på alle plan.