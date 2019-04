Mannen fant yngre dame: - Jeg sitter igjen bitter, sint og ensom

Han falt for en yngre kvinne i skjul, og nå har han brutt ut av ekteskapet med barn. Hva skal hun som sitter igjen, gjøre med det skremmende raseriet hun bærer på?

Hvorfor kunne han ikke bare vært ærlig? Gitt meg en sjanse til å kjempe eller endre meg? Jeg er nå midt i et helvete. Jeg har grått hver dag i ukevis og er redd for at jeg holder på å bli gal. Jeg veksler mellom raseri og hat og fortvilelse, og jeg kjenner ikke igjen meg selv.

Samlivspsykologene SIssel Gran og Catrin Sagen svarer kvinnen.

