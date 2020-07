Ulike seksuelle behov og lyster? Dette kan gjøres

Seksuelt frustrert og opplever at du og partneren din har ulike lyster? Dere er ikke alene. Men er det viktig at dere har like behov? Ekspertene gir deg svar og deler sine råd til hvordan dere kan finne tilbake til hverandre seksuelt.

Nå nettopp

Det er helt vanlig at par har ulike seksuelle lyster, ifølge Siv Gamnes og Anders Røyneberg, begge spesialister i sexologisk rådgivning.

Fra andre aviser