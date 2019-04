Mann (33): Klarer ikke sex med kona etter fødsel

Han klarer ikke ha sex med kona etter at hun fødte deres barn, og skammer seg over at han ikke synes hun er like tiltrekkende som før. Er det hjelp å få, spør 33-åringen og får svar fra VG-sexologen.

Jeg kjenner det knyter seg i hele meg over at dette har skjedd. Det virker nesten utenkelig at jeg har blitt en sånn mann som ikke klarer å elske med dama og ha sex etter fødsel.