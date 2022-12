Hvordan stresse ned på 30 dager

Rastløshet og uro som aldri gir seg. Dårlig søvn. Nyhetsoppslag om renter, strøm og krig. Kjenner du også på stresset?

Jeg heter Jonathan, og er journalist i VG. Jeg er heldig som har en fast jobb å gå til, men i likhet med veldig mange nordmenn har pandemi, krig i Europa og dårlig økonomi plaget meg mer enn jeg vil innrømme.

Jeg ønsker et 2023 som er bedre og mindre stressende enn hva 2022 har vært.

Jeg trenger at noen lærer meg hva stress er, og hvordan jeg kan mestre det. Den ekspertisen har jeg funnet.

Nå er jeg på vei for å møte ham for å bli med på et eksperiment. Han mener nemlig mange nordmenn misforstår hva stress er.

Del 1

Angsten

Stresset ved å ikke vite hvordan ting blir, har plaget meg mer enn jeg har turt å snakke høyt om. Nå er jeg lei. Jeg må ta grep.

Stress-ekspert Henrik Børsting Jacobsen leder The Mind Body Lab på universitet i Oslo.

I over ti år har han jobbet med pasienter og forsket på stress hos mennesker.

Kroppens stressmekanisme benytter seg av to stoffer. Kortisol og adrenalin. Disse stoffenes oppgave er i korte trekk å holde deg i live.

– Kortvarig stress er derfor bra for deg. Hvis du blir utsatt for et press eller en trussel i livet ditt, så vil stress gi deg motivasjon til å komme deg unna. Derfor er stress også ubehagelig. Den ekle følelsen det kan gi deg er nettopp for å presse deg til å handle. Vi er etterkommere av de som var gode til å regulere stress med handling, forklarer Jacobsen.

Stress er altså helt nødvendig.

Men dersom du ikke makter å regulere, så blir stress-stoffene værende i kroppen over tid.

Klarer du ikke å ta foten av gasspedalen, så kan det føre til skadelig stress. Jacobsen omtaler det som «når stress blir giftig».

I en måned la jeg livet mitt i stress-ekspertens hender. Det var stunder der han syntes det var gøyere enn jeg gjorde.

Dette er symptomer han mener du kan se etter.

Du slutter å leke

Sliten når du våkner

Konsentrasjonsproblemer

Uro som ikke går over

Dårlig søvn

Tristhet

Oppfarende, mer aggressiv enn vanlig

Problemer med å kontrollere inntak av alkohol, tobakk eller medikamenter

Spiser for mye, for lite eller feil ting til feil tid

Del 2

Kuldesjokket

Jeg kjenner meg igjen i flere av faresignalene. Spesielt dem som går på søvn og uroen som ikke gir seg. For å se hvordan jeg takler stress, settes jeg på en ubehagelig prøve.

– Mange blir overrasket over hvor vondt det gjør, sier Jacobsen om smertetesten.

Han forklarer meg hvorfor vi tester min evne til å stressregulere ved å bruke kulde.

– Mange tror stressregulering handler om å få mindre stress, men det handler egentlig om å få stress til å utøve den funksjonen naturen har tiltenkt. En av funksjonene er å beskytte deg. Når du får vondt, vil hjertet ditt pumpe hardere. Det kommuniseres til hjernen, som gjør at kroppen skiller ut sitt eget smertestillende for å dempe smerten din.

– Så når stress fungerer som det skal, vil det bidra til å lindre smerten.

Jacobsen skreddersyr et opplegg til meg, som jeg skal følge i 30 dager.

Han gir meg et pulsbelte jeg skal ha på meg til gitte tidspunkt i døgnet.

På den måten kan han lese hvordan hjertet mitt jobber med stress over tid.

Lenger nede i saken kan du se hvordan du kan benytte deg av rådene.

De er ment å bedre reguleringen din av stressresponsen slik at den går fra «å være en gift, til å bli en gave», som han sier.

Del 3

Dagboken

Alarmen min går av tidligere enn vanlig. Jeg må rydde plass i kalenderen til alt jeg må gjøre. Listen over nye vaner er lang.

I tillegg til alle hjemmeoppgavene har jeg en ukentlig samtale med stress-eksperten.

Hver uke får jeg hjemmelekser som skal bedre mitt fokus på områder jeg vil forbedre.

Jacobsen kaller det livsverdier.

For eksempel hvordan jeg forbedrer meg i min rolle som partner, venn eller ansatt.

Disse målene er ifølge Jacobsen helt essensielle for å få det bedre.

Nå består livet mitt av en rekke råd som vekslet mellom å roe meg ned, og å stresse meg i kontrollerte, korte doser. Når jeg har blitt vant til å følge rådene i en ukes tid, får jeg mer krevende oppgaver.

En uke skal jeg for eksempel i oppgave å ta badstue fire ganger. Det var også en prøvelse.

Badstue før jobb: Deilig. Fire minutter i iskaldt vann: Ikke deilig.

Jeg sitter i en badstue som holder 90 grader i 12 minutter. Etterpå skal jeg ut i havet. Der skal jeg holde meg i fire minutter.

Og dette må jeg gjenta fire ganger.

Det er også flere ting jeg må holde meg unna.

Del 4

Fristelsene

Jeg må legge om livet mitt. I 30 dager gir jeg full kontroll til en fremmed, for en VG-sak. Og jeg skal ikke lyve. Flere ganger blir jeg fristet til å jukse.

Jeg klarer å holde meg, fristelsene til tross. Disse rådene, med unntak av den kalde dusjen, er for å lære kroppen min å slappe ordentlig av.

Ta foten av gasspedalen-delen av forsøket.

Koffein og nikotin er stoffer som får hjertet til å pumpe fortere, så de er viktige og regulere. Men selvsagt også de mest krevende å kutte ned på.

Her er alle de daglige rådene jeg følger:

Stå opp til samme tid hver dag (+/- en halvtime)

Starte hver dag med å gå en tur på 5-10 minutter.

Dusje i kaldt vann i 15 sekunder (dette kan være etter vanlig dusj)

5-20 minutter meditasjon.

En skje tran.

Ikke drikke kaffe før halvannen time etter jeg våknet.

Ikke drikke kaffe etter kl. 14.

Drikke én kopp med kamillete.

Ikke noen form for tobakk etter to timer før jeg skal legge meg.

Del 5

Forandringen

Etter en måned drar jeg tilbake. Jeg har gjort alt jeg har blitt bedt om. Vannprøven venter, og jeg håper desperat på at jeg får de resultatene jeg ønsker. For saken - og for meg selv.

– Jeg er både glad og overrasket, sier Jacobsen.

Han er glad fordi kalde dusjer og resten av opplegget hans har gjort kroppen min flinkere til å mestre stressende situasjoner.

Han forventet gode resultater, men er likevel overrasket over at endringen er så slående.

– Det gjør jo veldig vondt, så dette er utrolig godt gjort. På tre minutter pleier vi å stoppe folk. Lengre enn det er det ikke særlig bra å holde hånden i så kaldt vann. Du nådde nesten maksgrensen av hva vi pleier å tillate.

Hårete forskjell

Vanntesten går akkurat slikt vi håper på. Men har vi noen konkrete data å se på? Jacobsen tar en prøve av håret mitt. For en måned siden leste han innholdet av stresshormonet kortisol.

Nå sammenligner vi.

Jeg har sluttet å gå til frisør, og går nå bare til Jacobsen. Han klipper bare én tjafs, men det får gå.

– Prøvene viser er at kroppen din er mye bedre til å regulere energi til riktig tid og i riktig dose, sier han

Det virker umulig å komme unna konklusjonen: Dette har hatt radikal effekt.

Og å vise det norske folk at man kan ta kontroll selv, var det jeg ønsket. For jeg vet det er mange ting nordmenn bekymrer seg for om dagen.

2 av 3 unge er bekymret for økte priser, og over halvparten er bekymret for miljø og klima og krig og uro i verden. Det viser Opinion sin Ung-rapport for 2022.

VG har spurt resten av Norge om hva vi stresser mest med.

Dette er resultatet:

Renteoppgang 8 %

Strømpriser: 5 %

Drivstoffpriser: 3 %

Krig i europa: 40 %

Klimakrisen: 10 %

Egen helse: 8 %

Prestasjonsangst på skole eller jobb 6 %

Relasjoner til venner eller familie: 4 %

Men det er selvsagt ikke alle råd som er like enkle å holde på for alltid. Derfor mener Jacobsen at du må reflektere over hva det er du vil forbedre, og jobbe konkret med det.

Han forklarer:

– Begynn med å spørre deg selv om hvorfor du vil «resette» systemet ditt. Hva er det du skal få til? Svaret blir målet ditt. Skriv det ned på en lapp, og heng den på kjøleskapet.

– Så må du jobbe med kartet som skal føre deg dit du vil. Systemet ditt. Du vet at det du har holdt på med, ikke virker. Så noe må endres

– Det er enkelt, men vanskelig.

Hjertedataen underbygger hvordan kroppen min har økt evne til å stressregulere.

– Trykket her er på «å gjøre». Det vil dukke opp masse motstand i form av tanker, symptomer og stress når du endrer atferd. Det er bra og tyder på at du er på riktig spor. Du vil ha stress, sånn at du kan øve deg på å regulere det bedre.

Jeg brukte metoden i 30 dager og fulgte alle rådene. Ifølge Jacobsen må du ikke gjøre alt for å få virkning. Det viktigste er at du finner tingene som fungerer for deg, og at du gjennomfører. Han oppsummerer med tre punkter:

Kortvarig stress er bra - det er en superkraft som skal hjelpe oss ut av fare.

Oppleve mestring er viktig for å snu negativt stress til noe positivt.

Øv deg på å slå stress av og på - isdusj, mediter og løp ut i naturen.

Jeg ønsker deg lykke til, og håper du får et mindre stressende 2023!