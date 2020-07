Slik blir du kvitt den farlige 50-årsmagen

Mange merker at magemålet begynner å øke før de fyller femti. Kroppens evne til å forbrenne det vi spiser svekkes med alderen. Her er legens åtte beste tips og råd for å holde vekten.

Emilie Aune/Aftonbladet

Nå nettopp

Har du passert 50 og lagt på deg uønskede kilo? Det kan ha noe med alderen å gjøre, men med noen grep kan du gjøre noe med det.

Fra andre aviser