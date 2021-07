Her er tegnene som tyder på at du drikker for mye

Kroppen kan gi deg tydelige signaler om at du bør gjør noe med alkoholforbruket ditt. Her er de fysiske og psykiske tidlige tegnene du bør være obs på - og ekspertenes råd for å få kontroll på drikkingen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Kroppen blir skadet på mange forskjellige måter av alkohol. Utseendevirkningene kan være en vekkerklokke for mange, sier professor i sosialmedisin, Sven Andréasson.