På valentinsdagen, morsdagen og fastelavn giftet Camilla Lysholm (40) og Morten Dalbakk (40) seg i Aurskog kirke på drop-in vielse i dag. I bakgrunnen står prest Jóna Lovísa Jóns-Ólafsdóttir. Foto: Privat

Drop-in vielser i Austmarka: − Vi klasker til!

Las Vegas er kjent for sine drop-in-bryllup. På valentinsdagen åpnet Austmarka kirke i Kongsvinger opp for den spontane kjærligheten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ni par – åtte brudepar og ett ektepar – giftet seg i Austmarkas kirke 14 februar på drop-in vielse. Det ble vielse på ikke bare valentinsdagen, men også morsdag og fastelavn.

Brudeparene trengte ikke tenkte på annet enn seg selv og papirene fra Folkeregisteret. Menigheten ordnet med resten.

Prestene Elisabeth Eriksen og Jóna Lovísa Jóns-Ólafsdóttir tok unna par etter par.

– Tenk å få lov til å få lov til å gjøre så festlige ting i coronatiden! sier Eriksen til VG.

ALL YOU NEED IS LOVE: Nå er det like før. Austmarka kirke er klar for litt rask kjærlighet. Foto: Elisabeth Eriksen

– Vi klasker til

For Bente Bjørnstad Ryen (64) og mannen Martin Ryen (66) er det en stor dag i dag. Etter 41 år som ektefeller skal de fornye ekteskapsløftene.

De er på vei mot kirken når VGs journalist først snakker med dem.

– Er det spent stemning i bilen?

– Ja, vi er litt spent. Selv om vi har vært gift i 41 år, så blir det litt høytidelig. Det blir «touchy», sier Bente.

Før vielsen hadde paret et videomøte hvor prest Elisabeth Eriksen fortalte litt om hva det innebærer å fornye ekteskapsløftene. Paret skal få en velsignelse, og blir så spurt om de fortsatt vil være gift med den vi er gift med.

Hun ler igjen.

– Det er ikke hver dag man ønsker å være gift med den gubben man har, særlig når det er små skjær i sjøen. Men vi har tenkt til å gjøre det likevel.

– I hvert fall i dag så vil jeg fornye det.

Bente innrømmer at hun måtte jobbe litt for å overtale Martin, som først var litt skeptisk. Til slutt synes også han at det å fornye ekteskapsløftene på selveste valentinsdagen og morsdagen var en perfekt dag å gjøre det på.

– Vi klasker til. Vi er 64 og 66 år, og da tør du å dumme deg ut litt.

KJÆRLIGHET: Bente og Martin giftet seg 26. januar i 1980. I dag, 41 år senere, skal paret på nytt vedgå ekteskapsløftet. Foto: Privat

De kjenner hverandre godt. Det gjør man fort når man har vært gift i 41 år og sammen i 43.

Det var på kveldsskolen på Handelskolen at kjærligheten blomstret for første gang. Men – det var ikke kjærlighet ved første blikk.

– Ikke fra min side, men fra hans! Det tok lengre tid for meg, ler Bente.

Men kjærlighet ble det. I bilen telles minuttene før de får kirkens velsignelse for andre gang.

Veldig romantisk

Camilla Lysholm (40) og Morten Dalbakk (40) bestemte seg for å drop-in-gifte seg med en gang de hørte om muligheten.

På 15 kjappe minutter var det gjort. Camilla Lysholm (40) fra Göteborg og Morten Dalbakk (40) fra Skotterud ble for rette ektefolk å regne.

– Det var stas! sier den nygifte bruden.

I vår måtte sønnen Artur (1 år) døpes digitalt mens slekten fulgte seremonien hjemmefra på livestream. Søndag satt 40–50 venner og familie i Norge og Sverige, igjen fulle av forventninger foran PC-skjermene sine.

STOR DAG: Camilla Lysholm (40) og Morten Dalbakk (40) giftet seg i finstasen i Aurskog kirke i dag. Foto: Privat

– Vi syntes det hørtes spennende ut. Og så var det jo flott å kunne gifte seg kjapt og enkelt, i en kirke og til og med på valentinsdagen! sier Camilla Lysholm.

Bryllupsdagen startet med kjærlighetssjokolade og hjertepraliner og endte med et soleklart JA.

– Egentlig måtte vi gifte oss for at sønnen vår skulle få dobbelt statsborgerskap, men så ble det da veldig romantisk, sier Camilla som jobber som barnehageassistent. Ektefellen er Områdeleder i fylkeskommunen.

Til sommeren venter en liten til.

Uten kjas og mas

– Den norske kirke har flere ganger arrangert drop in-dåp. Vi ønsket å gå et skritt lenger, sier prostiprest Elisabeth Eriksen i Austmarka kirke.

Først startet dagen med karnevalsgudstjeneste, og så var det klart for drop-in bryllup.

– Dette er et lavterskel bryllup hvor folk ikke trenger å slite seg ut med forberedelser. Det er fokus på deg, din kjære og kjærligheten – romantisk, enkelt og avslappende, sier Eriksen.

Hun tror trenden med overdådige og dyre bryllup gjør at mange vegrer seg for å inngå ekteskap.

– Med mindre du har 200 000 kroner på kontoen og 150 gjester i kirken, har du ikke råd til å gifte deg. Det er liksom ikke et ordentlig bryllup med mindre du har masse gjester, kostbare designerkjoler og rikelig med mat og drikke, sier Eriksen.

BEGIVENHETSRIK DAG: Sogneprest i Aurskog kirke, Elisabeth Eriksen, samlet mennesker til karnevalsgudstjeneste i dag. Etterpå var det duket for drop-in vielser. Foto: Privat

Hun tror folk lengter etter noe enklere.

– Med drop-in vielser får folk en mulighet til å komme i kirken, avlegge sine løfter til hverandre i fine, og høytidelige omgivelser, men uten alt kjas og mas. Uten svigermors innblanding i bordplassering og gjestelister, sier hun litt spøkefullt.

Gratis er det også.

– Jeg tror vi har truffet en nerve hos folk.

Ideen oppsto i høst.

– Pandemien har tvunget oss til å tenke nytt, sier Eriksen.

Menighetsrådet satt og drodlet i høst: Hva skal vi gjøre? De hadde knapt hatt en gudstjeneste på flere måneder, og måtte finne på noe fint. I Elverum kirke hadde de gjort det samme med stor suksess før jul, og da det viste seg at valentinsdagen falt på en søndag, var beslutningen tatt.

– Vi må redefinere de kirkelige handlingene. Vi kan ikke bare satse på digitale gudstjenester. Vi må møte folk, ha den menneskelige kontakten. Vi kan ikke bare tenke begrensninger. Nå har de utegudstjenester med åpen kirkedør og organistmusikk strømmende ut og friluftsgudstjenester med karneval og skøytetreff på bygdetunet, sier Eriksen.

– Rart å kjenne på at vi er gift

Klokka 16:00 ringte kirkeklokkene for Monika Aurbakken (55) og Trym Tørrisen (49).

Paret har vært forlovet i ti år, og i dag var dagen de endelig kunne gjøre forlovelsen om til et giftermål.

– Hvordan er stemningen nå?

– Den er veldig god. Vi synes det er litt rart å kjenne på at vi nå er gift og er mann og kone, sier Trym.

Paret fant ut at det skulle være drop-in vielser på valentinsdagen i det lokale menighetsbladet, og bestemte seg for bare et få uker siden.

– Vi tok den, vi synes det passet oss bra.

FORLOVET I TI ÅR: Monika Aurbakken (55) og Trym Tørrisen (49) tror det er viktig å sette pris på de små tingene. Paret har vært forlovet i ti år, og i dag bestemte de seg for å gi hverandre ekteskapsløftet. Foto: Privat

Monika har to barn fra før, og Trym har tre. Alle fikk væremed i kirken. På FaceTime fikk resten av Monicas familie i Sverige se vielsen på FaceTime.

– Vi er coronarammet, så vi har Monicas mor og far i Sverige. De var med på FaceTime.

– Det var en veldig, veldig fin dag, sier Monica. Nå skal vi ha min mor, barna våre og barnebarn hjem til oss på middag og kake.

– Hva er det dere vil huske best fra i dag?

– Det er å bli bedt om å huske på og tenke på, som ektepar, å nyte de små tingene. Vi nyter hverdagsluksusen vår og det tror jeg er det viktigste. Vi setter pris på det vi har, sir Trym.

– Hva er deres råd for kjærligheten?

– Det er viktig å ikke prøve å forandre hverandre. Man må respektere at man er forskjellig, og at man kan ha det godt sammen selv om ikke alt er likt, sier han.

Glemte kysse bruden

– Det var helt rått!

Bente Bjørnstad Ryen (65) og mannen Martin Ryen (67) har fornyet ekteskapsløftene som siste par på drop-in vielse i Austmarka kirke.

– Fikk du kysse bruden, Martin?

– Det glemte vi, ler han. Men øyeblikket var både rørende og minneverdig likevel.

STORT ØYEBLIKK: Bente innrømmer at hun blir fort rørt. I øyekroken hadde hun tårer da hun og Martin fornyet ekteskapsløftene. I bakgrunn står prestene Elisabeth Eriksen (til venstre) og Jóna Lovísa Jóns-Ólafsdóttir. Foto: Privat

Martin forklarer at han og Bente er veldig ulike, men at det også er det som gjør at de har det så fint sammen. Som han sier: De er «yin» og «yang».

Heldigvis var det ikke like kaldt i dag som på bryllupsdagen deres for 41 år siden.

– Det var −33, så det var skikkelig kaldt da vi giftet oss 26. januar i 1980. Vi holdt på fryse i hjel!

– Brudebuketten frøs, så han fotografen måtte ordne på den etterpå. Den var helt ødelagt, forteller Bente.

– Hva skal dere gjøre nå? Skal dere feire?

– Vi sitter i bilen på vei hjem. Det blir nok ikke noe champagne, men vi får se om vi får oss en pølse på kiosken!