«Hei du som satt alene i går. For en taper du er.»

På Instagram møter hun 19.000 følgere med et stort smil. Hun tror de tenker at hun blir bombardert med invitasjoner til fancy middager og kule fester. Virkeligheten for Martine (22) er en helt annen.

Når Martine Halvorsen (22) sammenligner seg med andre på sosiale medier, kommer ensomhetsfølelsen.

– Følelsen av ensomhet, av å ikke strekke til og ha et så bra liv som andre. Den følelsen kommer ofte.

