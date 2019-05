«Liv» mener datteren er psykopat. GeorgeRudy / iStockphoto

– Datteren min er psykopat

Unge med visse type atferdsproblemer kan bli voldelige og kriminelle som voksne, ifølge en ny svensk forskning. «Liv» begynte å oppdage visse egenskaper hos datteren i tiårsalderen.

– Jeg har skrevet et brev om min datter til politiet. Skjer det noe med meg, så vil jeg at de skal vite om henne på forhånd.

Ordene tilhører en kvinne i 70-årene. Hun bor i en mindre by på Østlandet. Kvinnen forteller at hun er redd for sin datter i 30-årene, derfor har VG valgt å kalle henne «Liv».

– Det er flere år siden jeg skiftet lås på døren til huset mitt. Hun kommer ikke inn i min leilighet.

