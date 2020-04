LO og NHO svarte VG-leserne om corona-arbeidslivet

SVAR FRA NHO: Hei Anne. Et litt vrient spørsmål dette! Utgangspunktet er at omsorgsdager er en rettighet for arbeidstageren og arbeidsgiveren kan ikke nekte en arbeidstager å benytte slike dager. Selv om det er stilt skole/barnehage til rådighet for foreldre med samfunnskritiske funksjoner, er det ikke et pålegg om å benytte tilbudet. Hilsen Margrete Meder og Kurt Weltzien i NHO

SVAR FRA LO: Hei Anne. Retten til permisjon fra arbeidet og retten til omsorgspenger er i henhold til den midlertidige forskriften utvidet til situasjoner der en arbeidstager, frilanser eller selvstendig næringsdrivende er borte fra arbeidet fordi skole eller barnehage er stengt som følge av covid-19-pandemien. Dette gjelder for også alle arbeidstagere, uavhengig av funksjon/stilling. Og arbeidsgiver kan ikke nekte permisjon.

Men, hvis man er i en situasjon der barnet får et tilbud om barnehage/skole også under Covid-19 pandemien, så er ikke retten til permisjon og omsorgspenger utvidet. For da er man ikke i en situasjon der skole eller barnehage er stengt for barnet. Dette gjelder bare for barn som bor med to foresatte der begge har kritiske samfunnsfunksjoner eller dersom barnet ikke bor sammen med begge foreldrene/foresatte, så er det tilstrekkelig at den som barnet etter avtale eller avgjørelse skal være hos, har en samfunnskritisk funksjon.

I slike tilfeller vil arbeidsgiver kunne nekte permisjon, for da er hjemmelen for permisjon ikke til stede. Det blir selvsagt noe annet om det dreier seg om de øvrige tilfeller der omsorgspersoner har rett til omsorgspermisjon, f.eks. når barn under 12 år er syke.

Mvh LO-advokatene, ved Anne-Lise H. Rolland og Rune Lium.