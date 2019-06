FOR CECILIE: Da Cecilie (til høyre) ble kreftsyk i 2015, ble livet satt på pause for pappa Bjørn Erik Riis (til venstre) og resten av familien. Nå, to år etter at datteren døde, skal han sykle Oslo-Paris til inntekt for forskning på barnekreft. – Vi har ikke råd til å la være å forske, sier han. Foto: Line Møller, VG/Privat

Mistet Cecilie (17): - En sorg som kanskje aldri tar slutt

Halvannet år etter at Bjørn Erik Riis (51) mistet datteren til en sjelden krefttype, bestemte han seg for å gjøre noe for å hjelpe andre syke – og for å hjelpe seg selv tilbake til livet.

– Det er fryktelig tomt. Det er noe som mangler. Hva skal jeg si ... en sorgtung periode, som kanskje ikke kommer til å ta slutt, sier Bjørn Erik Riis (51).

Høsten 2015 kjenner den 15 år gamle datteren hans, Cecilie, at noe er galt:

Hun har fått en slags lammelse i ansiktet. Den første konklusjonen hos legen er at dette kan skje de fleste, og trolig vil gå over i løpet av en stund. Men fordi det dukket opp så brått, blir hun sendt til videre undersøkelser.

Cecilie bor på dette tidspunktet i en gråblå generasjonsbolig på Haslum sammen med mamma, pappa og storebror. På andre siden av veggen bor mormor. Hun spiller håndball og er med i korps. Der har hun alle vennene sine. Hun går i tiende klasse, men er opptatt av å hjelpe folk, og skal derfor begynne på helsefag på videregående når den tid kommer.

Så snus alt på hodet. Noen uker etter at Cecilie oppdaget lammelsen i ansiktet, får hun en beskjed ingen barn skal få:

Hun har pons gliom, en sjelden krefttype med en overlevelsesrate lik null.

Svulsten hun har i hjernestammen, kan ikke opereres bort.

Kunne ikke gjøre noe for å redde datteren

– Det var den verste beskjeden vi kunne fått, sier Bjørn Erik.

Det er gått to år siden datteren døde, i mars 2017. Da var hun 17 år. Den sjeldne krefttypen rammer oftest barn, og sjansen for å få diagnosen avtar med årene; de fleste har fått den innen fylte seks år. Omkring fem barn får diagnosen i Norge – årlig. VG fulgte Kira og Martine vinteren 2017. De døde begge av den samme sykdommen den påfølgende høsten. Jentene ble bare 9 og 6 år gamle.

– Vi har blitt en del av en eksklusiv klubb ingen skal være en del av, sier Bjørn Erik.

Fakta om pons gliom (DIPG) Diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG) er en svært aggressiv kreftform som utvikler seg i hjernestammen. Plasseringen gjør svulsten umulig å operere vekk. DIPG rammer hovedsakelig barn, diagnosen stilles oftest i seksårsalderen.

DIPG har en overlevelsesrate på én prosent etter fem år, de fleste dør ni måneder etter diagnosen er stilt. Færre enn ti prosent er fortsatt i live to år etter.

DIPG påvirker kroppens vitale funksjoner og barna får gjerne problemer med å se, svelge og snakke, de får balanseproblemer, noen klarer ikke lenger å gå. Samtidig er de kognitivt friske.

I Norge får ca. fem barn diagnosen hvert år. Anslagsvis 300 barn rammes hvert år i Nord Amerika og Europa. Kilde: dipgregistry.org, Wikipedia.com, barneonkolog, Eva Widing, Barnekreftforeningen. Vis mer vg-expand-down

Han unner ingen å havne i en slik situasjon. Frustrasjonen over å ikke kunne gjøre noe for at datteren skulle bli frisk, var stor. De måtte bare akseptere at «sånn er det». Familien gikk fra å ha en hektisk hverdag med alt som hører til det å ha aktive ungdommer i hus, til en leilighet på Rikshospitalet og et liv satt på pause.

EN STØTTE: Dette bildet tok pappa Bjørn Erik ikke så lenge før Cecilie ble syk. Hun begynte på videregående, selv om hun ikke hadde trengt. Fra sykesengen fikk hun strømmet lagvenninnenes håndballkamp. – Det er rart å si, men det er Cecilie som var vår største trøst oppi alt. Hun var glad i livet og ville ha det meste ut av tiden sin, sier Bjørn Erik. Foto: Privat

Nå sitter Bjørn Erik i skinnstolen hjemme i stua. På TV-benken er det bilder av Cecilie, både sammen med storebroren og alene. Bak ett av bildene sitter et panda-kosedyr, fordi hun var glad i pandaer.

På spisebordet i andre enden av rommet ligger derimot noe som får Bjørn Erik til å tenke på noe helt annet:

Sykkeldrakter, Ibux, drikkeflasker og klær.

For et snaut år siden bestemte han seg for å søke om å få delta i Team Rynkeby, et sykkelteam som i flere år har syklet for å samle inn penger til syke barn. Nå sykler han fra Oslo til Paris for å samle inn penger til forskning på barnekreft. Første gang en bekjent av ham foreslo at han skulle delta, nølte han. Så ga kona ham en mer direkte utfordring.

«Meld deg på, du», sa hun til slutt.

– Da sendte jeg søknad, sier han.

Det ble starten på et lite eventyr Bjørn Erik ikke hadde ventet seg.

PAKKEBORD: Spisebordet har fått en ny rolle i noen dager. I trekvart år har Bjørn Erik visst at han skulle delta i Oslo-Paris, og har viet mye tid til forberedelser. Foto: Line Møller

Fakta om kreft hos barn Nærmere 200 norske barn får kreft hvert år (opp til 18 år). Til sammenlikning får rundt 30.000 voksne kreft.

Leukemier og svulster i sentralnervesystemet utgjør to tredeler av krefttilfellene hos barn i Norge, mens den siste tredelen er satt sammen av en rekke kreftsvulster, der alle hver for seg er svært sjeldne.

80 prosent av barna som får kreft overlever.

I 2017 og 2018 ble det bevilget 25 millioner kroner til forskning på barnekreft.

Kilde: Barnekreftforeningen og Barnekreftportalen Vis mer vg-expand-down

Vil leve med sorgen

– For det første er dette i Cecilies ånd, og det er en motivasjon for meg. Så er det selvsagt en bonus at jeg kommer i form og at jeg har blitt en del av et fantastisk miljø, sier Bjørn Erik.

Han hadde et personlig mål om å samle inn 100.000 kroner, og nådde det allerede før de startet å sykle. Dette er det åttende året Team Rynkeby, som har sitt opphav i Danmark, har med lag fra Norge. De har med tiden blitt Barnekreftforeningens Forskningsfonds største bidragsyter i tillegg til Forsvarets Luftkrigsskole, og kunne i fjor overrekke nesten ti millioner kroner etter endt ritt. Hver deltager må dekke sine egne utgifter og forplikter seg til å samle inn penger og delta på treninger gjennom vinteren og våren.

– Det har fått meg til å tenke på andre ting. For første gang har jeg gjort noe for meg selv, det blir en timeout jeg virkelig får noe positivt ut av, sier Bjørn Erik.

I sykkelfeltet må han konsentrere seg om det han holder på med der og da. Sorgen er ikke over. Kanskje vil den aldri gå over, heller.

– Jeg tror det er viktig å lære seg å leve med sorgen, å tørre å kjenne på det vonde iblant. Men også gjøre ting som gir deg noe positivt.

FOKUS: Bjørn Erik var en ivrig terrengsyklist, men har blitt glad i landevei etter en vinter og vår på lag med Team Rynkeby. Selv om han var skeptisk i begynnelsen, gikk han kjapt «all in» for prosjektet da han først bestemte seg. Foto: Line Møller

Syklingen har gjort noe positivt for ham. Dessuten vet han at å bidra til dette er noe Cecilie ville likt. Sykkelteamet har som mål å samle inn 11 millioner kroner til forskning på barnekreft i år. Selv valgte Cecilie å dele erfaringer om behandlingen hun fikk, slik at andre også kunne få nytte av det.

Blant annet valgte Cecilie å ta en uvanlig strålebehandling som andre person i Norge. Erfaringene og informasjonen om hvordan behandling funket, delte hun med legene, og det førte til at én pasient til fikk den samme behandlingen.

– Da jeg fortalte Cecilie om det, begynte hun å gråte fordi hun syntes det var stort. Det var veldig sterkt.

Svulstens utvikling ble stagget og hun fikk ingen andre komplikasjoner den siste tiden sin. Det er usikkert hvorvidt det var behandlingen som sto bak, men det kan ha vært nettopp den.

PUNKTERT, IGJEN: Tre dager før rittet starter, må Bjørn Erik skifte slange på et punktert dekk. Datterens navn står på felgen. – Hun må jo være med meg på dette, sier han. Foto: Line Møller

I 2018 ble det for første gang gitt penger til å forske på akkurat den typen hjernesvulst Cecilie hadde, tre millioner kroner, og i år fikk prosjektet støtte til å fortsette. Det betyr mye for Bjørn Erik og familien, som også har samlet inn over 450.000 kroner gjennom Cecilies minneside til nettopp dette.

For noen år siden ble det knapt gitt penger til forskning på barnekreft i det hele tatt, men de to siste årene har Barnekreftforeningen bevilget 25 millioner kroner i året til dette formålet.

– Endelig behandles barnekreft som en egen kategori innenfor forskningen. Og mer forskning er det eneste som kan gi resultater over tid. Vi har ikke råd til å la være, og jeg håper vår historie kan være med på å løfte frem viktigheten av det, sier Bjørn Erik.

Publisert: 29.06.19 kl. 05:48