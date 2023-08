KJENT FRA TIKTOK: Amalie poster innhold fra livet sitt på TikTok, spesielt videoer fra hennes jobb på Kielfergen har fått mye oppmerksomhet.

Amalie (26) kom i overgangsalderen som tenåring

Amalie Meloui (26) forteller at hun kom i overgangsalderen som 14-åring. Få år senere fikk hun beskjed om at det ville være svært vanskelig for henne å få barn.

Kortversjonen Amalie Meloui (26) har kjempet med plager relatert til overgangsalderen siden tidlig i tenårene, selv om legene ikke vet hvorfor.

Til tross for sin tilstand, forklarer Meloui at hun har godtatt sin situasjon over tid og er åpen for alternative metoder for å få barn.

Agnethe Lund, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Haukeland universitetssjukehus, bekrefter at overgangsalder i ung alder er ekstremt sjeldent. Vis mer

– Jeg har alltid hatt veldig lyst på barn, så det var en tung beskjed å få, sier Meloui.

26-åringen sier videre at hun har slitt med overgangs-relaterte plager siden tidlig i tenårene. Videre sier hun at legene hennes ikke vet hvorfor.

På grunn av tilstanden kan Meloui ikke få barn, noe hun har brukt mye tid på å reflektere over de siste årene.

– Det er jo en sorg å vite at barna mine ikke skal få mine trekk, og at jeg ikke får videreført mine gener, sier Meloui.

VG har sett en legeerklæring der hennes gynekolog bekrefter at hun har tidlig overgangsalder.

Info Overgangsalder: Hva er det? Overgangsalderen starter noen år før menstruasjonen opphører helt og er en normal del av kvinners liv. Kvinner har forskjellige erfaringer ved overgangsalder. Noen har ingen eller kun milde symptomer, mens andre har så store plager at det går ut over livskvaliteten. Forandringene inntrer ofte i 40-årene. Kilde: Helse-Norge Vis mer

Andre alternativer

SÅRT: 26-åringen sier at det likevel er sårt da venninne hennes stresser med prevensjon. – Jeg misunner dem.

Meloui forteller videre at hun med årene har forsonet seg med situasjon hun befinner seg i, og gradvis lagt vekk drømmen om å bli gravid på vanlig vis.

– Heldigvis finnes det alternativer, jeg skal nok få meg barn uansett, sier hun.

For kroppen hennes kan fortsatt gå gravid, så lenge det er med noen andres egg.

– Eggdonasjon er en løsning for meg, da vil barnet fortsatt vokse i meg og livnære seg av det jeg gir det.

Meloui legger til at det kan komme til å bli vel så fint som å få «egne barn».

– Det vil jo ikke ha noe å si med tilknytning overhodet.

I kjæreste-relasjoner har det vært viktig for 26-åringen å være ærlig om sine tanker om barn og graviditet fra start.

– Det er en viktig samtale å ha, selv om de færreste har den med en gang, sier hun.

For selv om sjansen er mikroskopisk ifølge 26-åringen selv, er det ikke umulig at Meloui kan bli gravid.

– Jeg er alltid ærlig om at hvis jeg blir gravid nå, så beholder jeg det uansett hva.

– Svært sjeldent

Agnethe Lund, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og klinikkoverlege ved Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus, opplyser om at overgangsalder, eller eggstokk-svikt, er svært uvanlig i den alderen.

– Det finnes tilfeller av dette, men det er ytterst sjeldent, sier hun.

UVANLIG: Lund forteller at kan være ulike årsaker til såkalt eggstokksvik, eller tidlig overgangsalder. Hun understreker at det er uvanlig.

Videre kan Lund fortelle at sorgen over å ikke kunne bli gravid på vanlig vis, ofte kommer i ulike faser.

– I midten av 20-årene er det mange som søker flere forklaringer og mer hjelp. Da begynner mage å ta inn over seg hva dette egentlig betyr.

Hun sier også at årsakene bak denne tilstanden kan være flere. Hos en god del av kvinnene finner legene ingen sikker årsak, men for de yngste jentene er bivirkninger av tidligere cellegiftbehandling eller medfødte tilstander, den vanligste forklaringen.

Lund bekrefter avslutningsvis at eggdonasjon kan være et godt alternativ for de med denne tilstanden som ønsker å bli mor.

Musikkens betydning

MUSIKER: Musikken har vært viktig for 26-åringen i alle deler av livet som har bydd på utfordringer.

Meloui er artist, og forteller at musikken har betydd mye i vanskelige perioder i livet hennes.

– Mye av humøret mitt kan styres av hva slags musikk jeg starter dagen med, forteller hun.

26-åringen sier at hun finner gleder i små detaljer i låter. Det bruker hun selv som inspirasjon.

– Mitt mål er ikke å bli kjent, men å skape noe som er positivt for andre gjennom min musikk, slik mange andre har gjort utallige ganger for meg.

