Emil Meek om Instagram-press: − Trist

MMA-utøver Emil Meek mener flere unge misforstår poenget med styrketrening, og lar seg villede av sosiale medier.

– Jeg blir spurt om hvilke øvelser jeg tar, hvor mange kalorier jeg tar inn og hvordan jeg kommer i så bra form, sier Meek.

Før jul skrev VG flere saker om unge som opplever et press for å få store muskler raskt. Forsker Christine Sundgot-Borgen mener utseendefokuset øker på grunn av apper som Instagram, og ber Meek og andre idrettsutøvere være obs på sin egen påvirkningskraft.

MMA-utøveren sier han merker utviklingen selv, og han blir stadig kontaktet av unge som vil ha råd.

– Det er noen MMA-fightere eller utøvere som spør, men de aller fleste er vanlige folk som bare vil se bra ut.

Meek forteller at det også innad i kampsportmiljøet har blitt et fokus på det å ta seg bra ut.

– Det viktigste er selvfølgelig å vinne, men alle vil jo se bra ut. Vi har alltid lyst til å være mest mulig «jacked». Det har blitt en slags bi-kultur. Jeg presterer jo best når jeg føler meg best mulig.

Delte ærlig Instagram-innlegg

I romjulen delte Meek et bilde på Instagram hvor han avdekket noen av baksidene med MMA-medaljen.

Bildet er fra februar i fjor, rett før innveiingen til kampen mot Jake Mathews. På bildet fremstår Meek med svært definerte muskler, mens bildeteksten forteller en ærlig historie:

«Dette bildet er faen ikke normalt», skriver Meek i innlegget.

«Instagrammen min eksploderte etter dette vekttap-bildet. Av en eller annen grunn så føler jeg meg forpliktet til å fortelle at for å få dette resultatet, måtte jeg gjennom en tre måneders treningsleir, trene 10–12 ganger i uken ...

Fullstendig dehydrert, ikke sunt i det hele tatt.»

– Hva ville du fortelle med innlegget?

– Jeg har alltid vært opptatt av å være ærlig, og hele poenget med dette var å si at dette ikke er normalt. Veldig mange ville bare lagt ut bildet og sagt «yeah!», i stedet for å fortelle historien bak det.

– Bidrar du ikke til dette presset selv med bildene du legger ut?

– Jeg prøver på ingen måte å oppfordre til at tenåringer skal bli supertrente. Det jeg representerer er en toppidrett. Dette er år med trening. Jeg håper ikke folk tenker at det finnes noen «quick fix». Det er viktig å lære om langsiktig planlegging. Det tok lang tid før jeg skjønte dette selv, sier utøveren.

Nytt fenomen

Postdoktor Christine Sundgot-Borgen har forsket på kroppsbilde og kroppsopplevelse. Hun viser til forskning som viser at det å stadig bli eksponert for «den perfekte kroppen» på sosiale medier har en negativ effekt på selvbilde og den mentale helsen.

– Vi ser at det stadig blir et økt fokus på utseende blant både gutter og jenter, nettopp på grunn av sosiale medier. Man uttrykker seg visuelt, og får tilbakemeldinger på hvordan man ser ut i form av likes. Det er med på å skape et behov for å se mest mulig perfekt ut.

STIGENDE TREND: Sundgot-Borgen mener vi ser mer av kroppspress grunnet sosiale medier. Foto: Norges idrettshøgskole

Hun legger til at fokuset på kroppspress er et relativt nytt fenomen, og at grunnlaget for å sammenligne med tidligere generasjoner er dårlig. Tall fra Ungdata viser imidlertid at så mye som 70 prosent av unge føler for en viss form for press til å ha en fin kropp.

– Det er gjort en god del forskning på kroppsmisnøye og spiseforstyrrelser tidligere, men begrepet kroppspress er nylig tatt i bruk i forskningsverden i samsvar med det økte fokuset på dette i samfunnet.

Sundgot-Borgen forteller at Meek skal ha ros for den ærlige bildeteksten sin, men mener likevel han bør være obs på effekten det kan ha når han legger ut muskelbilder for sine 116.000 følgere.

Trente benkpress tre ganger i uken

Meek understreker at han er for å fremme trening og en sunn livsstil. Men dersom man henger seg for mye opp i det man ser på nett, er det lett å miste gangsynet.

– Jeg synes det er trist. Det er ikke sånn det skal være. Når man er i tenårene så tenker man at man er voksen, men kroppen er ikke ferdig utvokst. Trening er bra, men dette kroppsfokuset, kaloritelling og snarveier er ikke sunt.

Selv begynte Meek med styrketrening i en alder av 15-årsalderen. En norsk film ble den store inspirasjonen.

– Jeg husker da «Uno» kom ut, med Aksel Hennie og Nicolai Cleve Broch. Det var så fett. Singleter og store muskler, det var idealet. Da begynte jeg å trene benkpress tre ganger i uken, som var altfor mye.

ÅREVIS MED TRENING: Meek ber unge droppe fokuset på kropp. Foto: Mattis Sandblad

– Hva er din oppfordring til de som ser opp til deg?

– Instagram er ikke det ekte livet ditt. Det gjør deg ikke lykkelig. Gjør det utenfor sosiale medier, så får det heller være en bonus.

