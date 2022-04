Kvinne (29): – Er jeg vanskelig å elske?

Hun elsker ham, men føler at han synes hun er vanskelig, krevende å være sammen med – og at han ikke klarer å elske henne like mye tilbake.

Av Peder Kjøs

Publisert: Nå nettopp

Jeg befinner meg i en ganske frustrerende situasjon. Jeg er i et forhold jeg egentlig er veldig lykkelig i.