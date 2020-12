Slik finner du kjærligheten etter skilsmissen

Du trodde det var dere to for alltid, men så tok kjærligheten slutt. Hvordan går man videre etter skilsmissen? Her er ekspertenes råd.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I 2019 ble 19 855 ekteskap inngått i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Totalt 9 609 par skilte seg mens 10 422 tok ut separasjon.