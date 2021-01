Kaare gikk ned over 200 kilo

Kaare Bach Toft spiste enorme mengder mat, og veide over 300 kilo. Da det sto om livet – gjorde Kaare endringer som skulle bli starten på et vekttap på over 200 kilo.

Publisert: Nå nettopp

Over 300 kilo. Så tung var Kaare Bach Toft for 12 år siden, da han inntok svimlende 9500 kalorier om dagen.