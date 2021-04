LYSE NETTER: – Når jeg sover i frisk luft sover jeg så godt at jeg ikke merker om solen har stått opp, sier Eirik Skiftenes (9). Foto: Leif Kåre Skiftenes

Eirik (9) hekta på hengekøye: Sovet ute siden juni

Ingenting er bedre enn en natt i frisk luft, synes Eirik Skiftenes (9). I snart et år har Grimstad-gutten sovet i hengekøye på verandaen.

Publisert: Nå nettopp

– Det har blitt noen myggstikk på beina, men det er ikke så farlig. Det klør jo bare litt, sier Eirik Skiftenes fra Molland i Grimstad.

Som resten av landet hev familien Skiftenes seg på hengekøye-dilla i fjor.

– Vi bestilte hengekøyer i april, men fikk dem ikke før i starten av juni. Alle skulle jo sove ute i fjor.

Da hengekøyene kom var det rett ut i skogen for å teste.

FORTSATT SOMMER: En av Eiriks første netter ute i hengekøye på verandaen hjemme i Grimstad.

Mens resten av familien greide seg med et par netter, har Eirik blitt hengende siden.

Og han har ikke tenkt seg inn med det første.

– Jeg fortsetter så lenge det er gøy. Planen er i alle fall å sove på verandaen ut året. Så få vi se, sier Eirik på telefon fredag kveld.

Siden det er fredagskveld er det ikke snakk om noe legging før 21.30. Tidligst.

Niåringen synes det er en helt egen opplevelse å sove ute. Så godt sover han at foreldrene må vekke han hver morgen.

– Følelsen av å være ute i frisk luft, også når jeg sover, er deilig, sier 4.-klassingen ved Holvika skole.

– Dessuten føler jeg meg litt tøff. Mormor og morfar og farmor og farfar sier de er veldig stolte av meg.

GOD NATT: Lue, en god bok og hodelykt. Det er Eirik (9) sine overlevelsestips for en god natts søvn. Foto: Leif Kåre Skiftenes

Kun noen få netter har han foreldrene nektet han å sove ute.

Når det har blåst som verst og regnet har slått inn på verandaen, eller det har vært 20 minus, har pappa Leif Kåre Skiftenes (40) skrudd opp kroker på rommet hans og latt han henge der.

– Men sengen har jeg ikke sovet i siden 5. juni, sier Eirik.

Bortsett fra den gangen han glemte å ta inn køye og sovepose og alt var klissvått da han skulle legge seg. Verden raste nesten sammen.

Selv synes han aldri det er kaldt.

– Det er bare å kle seg, det. Ullsokker, buff og lue, og noen ganger tøfler.

Dessuten har han alltid på seg ullundertøy og hjemmestrikket ullgenser.

– På de kaldeste dagene legger jeg et reinsdyrskinn over liggeunderlaget og dynen over soveposen.

LUFTIG FAMILIE: Overnatting i gapahuk i nærområdet i Grimstadskogen sammen med storebror Anders (12) og pappa Leif Kåre i fjor sommer. Foto: Leif Kåre Skiftenes

Han har sett både rev, grevling og rådyr fra hengekøya. Fuglekvitteret er bare koselig, synes han. Nattemørket også.

Noen ganger kan han bli litt redd.

– Men bare hvis jeg har sett en skummel film først.

Blir det for ille, er det bare å åpne verandadøren og gå inn på soverommet til mamma og pappa.

– Men det har jeg ikke behøvd å gjøre ennå.