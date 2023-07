Vurderer du samlivsbrudd? Guiden til å gjøre det best mulig

Hva er sikre tegn på at kjærligheten har tatt slutt? Hvordan forlater du partneren din best mulig? Og hvordan skal du reise deg etter bruddet? Her er guiden til deg som vurderer – eller er i ferd med å avslutte forholdet.

«Ingen vil i lengden ha godt av å bli værende i et usunt parforhold, uansett hvor mye sannhet som ligger i erkjennelsen av at den perfekte kjærligheten i praksis er uoppnåelig».