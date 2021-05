På vei mot et brudd uten at du vet det? Vær obs på dette

Den som velger å gå, kan ha tenkt på det lenge. Kanskje har hun eller han også prøvd å signalisere dette til deg. Her er tegnene du bør være obs på, og dette kan gjøres – før det er for sent.

Av Malene Birkeland

Publisert: Nå nettopp