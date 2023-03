STERKE JENTER: Steinhaug ser en økning i jenter som trener for større muskler, og som viser det på sosiale medier.

Stine (21) får høre hun ser ut som en mann

Fenomenet «cutting» og «bulking» florerer på sosiale medier. Men hva går trenden egentlig ut på? Og er det en sunn måte å leve på?

Stine Steinhaug (21) er heltidsstudent, jobber med sosiale medier og trener 6 ganger i uken. I tillegg driver hun med «bulking bulkingBulking er da du ligger i et kalorioverskudd over tid for å gå opp i vekt. Dette skal gjøre at man får mer energi, bedre resultater på trening og muligheten til å bygge styrke og muskelmasse raskere.» og «cutting cuttingCutting er da du ligger i et kaloriunderskudd over tid. Dette er for å gå ned i fettprosent, og gjøres gjerne etter “bulken”. Fettprosenten skal da gå ned, mens muskelmassen blir værende eller i noen tilfeller øker.».

Denne livsstilen deler hun på TikTok, hun viser måltider, treningsrutiner, kroppslige endringer, og progresjon.

– Det er mange som sier jeg ser ut som en mann, sier Steinhaug.

Da hun begynte med TikTok for et drøyt år siden påvirket disse kommentarene henne i stor grad, men hun forteller nå at det ikke lenger bryr henne.

– Det er viktig at folk får se at du ikke trenger å være gutt for å ha store muskler.

– Det er ganske gammeldags å tenke at jenter ikke kan være sterke og feminine på samme tid, sier hun.

Her er et eksempel fra hennes TikTok-profil:

DELER MYE: Steinhaug er bevisst på å ikke bare dele høydepunktene fra trening, men prøver å være ærlig og vise at alle har dårlige dager.

Startet med «bulking»

Etter at Steinhaug begynte med styrketrening ansatte hun en coach. Han anbefalte henne å begynne å «bulke». Det vil si å legge på seg for å oppnå bedre resultater på trening, bli sterkere, og øke muskelmassen.

– Da synes jeg det hørtes litt skummelt ut, man vil ikke legge på seg med vilje.

Etter betenkningstid kastet 21-åringen seg på diett-trenden hun hadde sett mange gjøre før henne. Det resulterte i at hun fikk mer energi og kunne løfte tyngre, akkurat som planlagt.

– Men etter hvert erfarte jeg at det ikke var noe for meg, jeg trivdes ikke med meg selv eller med å spise så mye. Derfor begynte jeg å «cutte».

Og slik ser årshjulet ut. «Bulking» om vinteren og «cutting» frem mot sommeren. I perioder ligger hun også i et såkalt «vedlikehold» der hun spiser det hun trenger for å holde vekten stabil.

PRIORITERINGER: Steinhaug har alltid drevet med idrett, og har derfra lært å være strukturert.

Bør jeg «cutte»?

Til tross for at 21-åring bidrar til å normalisere kvinner med store muskelmasser, er hun klar over at innholdet hennes også kan påvirke folk negativt.

– Jeg har fått meldinger av jenter nede i 13-år alderen som ønsker å «cutte», sier hun.

I slike tilfeller innrømmer Steinhaug at det oppleves som en utfordring at hun ikke har kontroll over hvem som ser videoene hennes. Hun legger nemlig ut ganske spesifikke tips til matvarer og retter som skal hjelpe på «cut». Det vil si mat med lavt kaloriinnhold.

– Det er flere som sliter med kropp, trening, og mat. Mitt innhold er på ingen måte ment for dem, sier hun.

– Likevel kan jeg ikke unngå å dele dette, jeg synes det er opp til hver enkelt å skjerme seg om de ikke vil se det jeg legger ut.

Når det er sagt legger 21-åringen til at hun ikke anbefaler noen under 18 år å drive med denne typen dietter, og at det pleier hun også å svare de unge jentene som spør henne.

VIL INSPIRERE: 21-årings driver først og fremst med TikTok fordi hun synes det er gøy å lage innhold. Hun håper at videoene inspirerer andre til treningsglede.

– En utfordring

Anette Skarpaas Ramm er klinisk ernæringsfysiolog, og deler selv kostholdstips på sosiale medier. Ramm er kjent med begrepene «bulking» og «cutting» og understreker at dette ikke er anbefalt for folk flest.

– Det er absolutt ikke vanlig å gjøre, dette er bare for de som er spesielt interesserte i kroppsbygging, sier Ramm.

LIKESTILLING: Ramm mener det er fint å vise at dette kan være en hobby både for menn, og for kvinner.

Ernæringsfysiologen peker på at det derfor kan være utfordrende å dele spesifikke tips for vektøkning, og reduksjon på sosiale medier.

– Det er så lett at det når feil folk, og det er mange sårbare der ute, sier hun.

Ramm er på den andre siden tydelig på at hun støtter profiler som fremmer en sunnere livsstil fylt med mer frukt, grønt, og mindre sukkerinnhold.

– Det som er så vanskelig er at alle tips ikke passer for alle. Det meste med kosthold og trening er også ekstremt individuelt.

Hun understreker at målet bør være å ha et avslappet, og sunt forhold til mat og kropp. Hun anbefaler derfor ikke noen som trives i en energibalanse til å tukle med maten.

– Da kan du ende med å få et problem du egentlig ikke hadde, sier hun.

Balanse

Steinhaug er ikke alene om å leve som dette, både gjengen hun har blitt kjent med på treningssenteret, og kjæresten hennes har denne livsstilen.

– Det føles litt vanlig for meg siden jeg er en del av det miljøet, sier hun.

Så selv om lavkalorimat og timevis på treningssenteret er en naturlig del av 21-årings liv, er hun også åpen om det kan være en utfordrende balansegang.

– Det kan være slitsomt å aldri bli fornøyd, og derfor har jeg vurdert å bestille time hos psykolog, sier hun.

Til spørsmålet om dette er en sunn måte å leve på, svarer Steinhaug tvilende.

– Det er det til en viss grad, det er viktig å ta vare på helsen, men hvis man blir «overopptatt» av maten man spiser, og hvordan kroppen ser ut så kanskje ikke.

TAR FRI: Hun og kjæresten lager til hverdags hver sin middag, der innholdet veies. Men hun presiserer at de også kan lage seg en pizza her og der «som vanlige folk».

Tar pauser

Dette er også grunnen til at Steinhaug ikke deler såkalte «hva jeg spiser på en dag».

– Alle trenger forskjellig mengder mat, jeg vil ikke at noen skal sammenligne seg med meg, sier hun.

Til vanlig veier hun all maten hun får i seg, men bekrefter at hun tar seg pauser, og at det ikke gjør henne noe.

– Jeg var hjemme i vinterferien og da telte jeg ikke kalorier, og det går helt fint, forteller hun.

Steinhaug legger avslutningsvis til at det alt om kropp, mat, og trening er individuelt. For Steinhaug er dette en hobby hun deler med venner og kjæreste.

– Det gir meg mye glede.

FORVRENGT SYN: Haugen mener mange i treningsmiljøene blir blinde på seg selv og sitt eget utseende.

Forbilder

Markus Haugen har master i idrettsvitenskap, også han deler om kosthold, og trening på Instagram og TikTok. I tillegg er han fagansvarlig hos Fit2gether og foreleser for Akademiet for Personlig Trening. Han er opptatt av at kostråd bør komme fra sertifiserte fagpersoner.

– Problemet med delingen av mye kosttips er at mange som gir tips ikke har nok kunnskap, sier han til VG.

Han mener unge ofte ser opp til folk på sosiale medier som ser godt trente ut, og at de på den måten blir påvirket av innholdet de legger ut.

– Det er nok lett for mange unge å tenke at hvis jeg gjør akkurat som disse sier, blir jeg som dem, noe som ikke stemmer, sier han.

For en tid tilbake var Haugen 21-åringens coach, han mener at for de som er så godt trent som Steinhaug vil det være til hjelp og nettopp «bulke» og «cutte».

– Å jobbe så målrettet er i hovedsak for dem som ønsker å bruke mye tid og trening, og kosthold, og som allerede er erfarne.

Han mener at å leve på denne måten ikke passer inn i folk flest sin hverdag. Haugen peker på at nettopp det kan være årsaken til at videoer med den typen innhold, opplever stort engasjement da mange tror det kan være så «enkelt».

