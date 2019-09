Hvordan kan jeg gjøre ham seksuelt trygg?

Hun har møtt en fantastisk mann, men han er så usikker seksuelt at det har blitt et problem for forholdet. - Hvordan kan jeg hjelpe ham med å bli trygg på sin egen seksualitet, spør kvinne (33) og får råd fra sexologen.

I mai var jeg på konsert og kom tilfeldigvis i kontakt med en mann. Jeg fikk utrolig sansen for ham. Tror aldri jeg har åpnet meg opp så fort for noen som jeg gjorde da.