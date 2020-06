Internasjonal studie: Dette ser kvinner og menn etter hos en partner

Hva er viktigst? Humor, intelligens, utseende eller økonomi? Kvinner og menn ser etter mye av det samme, men på to viktige punkter er forskjellen stor.

For mindre enn 10 minutter siden

Kriteriene for partnervalg er like over nesten hele verden, viser en studie om partnervalg der kvinner og menn fra 45 ulike nasjoner har svart på hva de faller for ved valg av partner.

Noen av egenskapene er like for kvinner og menn, mens noen av dem er svært kjønnsspesifikke.

Begge kjønn ønsker seg intelligente og vennlige partnere. Men når det gjelder økonomi og utseende er det stor forskjell på hva kvinner og menn ser etter.

Fra andre aviser