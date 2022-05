Pessimist? Slik bryter du det negative tankemønsteret

Sitter du fast i negative tanker og har problemer med å se det positive i ting? Her er ekspertenes syv råd til pessimister som vil se litt lysere på livet.

Av Sarah Brennsæter

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Å klage eller syte over hindre i hverdagen nå og da er helt menneskelig: men å bli fanget i et negativt tankemønster med en pessimistisk holdning er hverken nyttig eller bra for oss.