Levi Try og Øyunn Krogh fikk forholdet testet da Sommerhytta ble endevendt av leietakere.

Øyunn Krogh og Levi Try fikk Sommerhytta rasert

I podkasten Catrin & Steinar redder forholdet forteller Sommerhytta-paret at hytta for kort tid siden ble rasert.

TV-paret Øyunn Krogh og Levi Try vant Sommerhytta som et relativt nytt par i 2020.

I vår bestemte de seg for å leie ut hytta. Dette skulle de angre bittert på, forteller de i den nye podkasten Catrin & Steinar redder forholdet.

Hytta det norske folk kjenner aller best ble nemlig rasert av leieboerne.

– De hadde stumpet røyk i sofaen, gått inne med sko og knust vaser, forteller Levi som var den som først oppdaget at hytta hadde blitt rasert.

Øyunn forteller at det var tøft å se parprosjektet bli ødelagt av andre.

– Jeg fikk en utblåsning hvor jeg måtte skrike av full hals og begynte å gråte, innrømmer hun.

Det ble derfor lite søvn på paret som måtte vaske og rydde hytta hele natten før de gjestet podkaststudio for å få samlivsterapi av herr og fru Sagen.

Ga kjæresten en «rasjonell klem»

Paret erkjenner at opplevelsen ble en test for forholdet, men at det likevel skjedde noe fint da de måtte samarbeide om å sette istand igjen hytta.

– Dette er noe vi har snakket om. Og i steden for å gå til Levis naturlige respons, så gikk han bare bort og ga meg en lang klem, forteller Øyunn.

Samlivsterapeut, Catrin Sagen roser paret for måten de håndterte situasjonen på.

– At man faktisk kan gjøre noe hodestyrt som treffer hjertestedet hos den andre, det er superbra jobbet.

