Slik påvirkes barn av foreldre som krangler

Hva skjer med et barn som opplever at mamma og pappa krangler? Og hvor går grensen for hvor heftig man kan krangle? Ifølge psykolog Trine Eikrem fra Bufetat kan noen krangler være gode, mens andre kan være skadelige for barn.

Thea Klingenberg er mamma, blogger og programleder i Foreldrerådet, podkasten om alle de fine, vanskelige, morsomme og utfordrende sidene ved å ha barn. I denne spalten inviterer Thea eksperter til å svare på lytternes spørsmål. Skriv epost til foreldreradet@vg.no.