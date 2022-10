Ensom i ekteskapet: − Er det greit å være litt utro?

Hun er ensom i ekteskapet og lei av å være mor! Det er et tomrom i livet hennes, og nå lurer hun på om det er greit å være «litt» utro?

Jeg er i et parforhold som er trygt og godt, men som samtidig kanskje er mer som et vennskap enn noe annet. Vi har alltid vært et par som har likt å være sammen og har to barn som nå er ungdommer.