Sexolog Bianca Schmidt: Når sex gjør vondt

Etter en tøff periode i livet med mye stress, har det låst seg fullstendig med sex. Det gjør vondt og hun klarer ikke gjennomføre samleie.

For mindre enn 20 minutter siden

Jeg har blitt for trang til sex. Noe som er veldig frustrerende siden jeg har et godt forhold til sex. Jeg har vært i et forhold i flere år, ingen barn. Vi har alltid hatt god sex.

Fra andre aviser