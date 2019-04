Slik samarbeider du med eksen for barnas skyld

For noen par kan et samlivsbrudd oppleves som om tredje verdenskrig bryter ut. Andre kan være heldige å ha et etablert, dypt vennskap. Uansett hvordan bruddet arter seg, er de fleste opptatt av barna.

I mange tilfeller blir barns evne til å føle på stemninger mellom foreldrene undervurdert.