Å dumpe en venn: – Vanskelig, men nødvendig

Emma Steinwoll (48) har slått opp med venner flere ganger. Som voksen måtte hun så kjempe for å få nye. Her er ekspertenes råd til deg som vil ut av et vennskapsforhold - eller har blitt dumpet.

Sarah Brennsæter

Liisa Aus, Aftonbladet

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Da Emma Steinwoll var yngre, hadde hun en tendens til alltid å velge venner som ikke valgte henne tilbake. De bortprioriterte eller ga henne negativ energi.