– Hun har ikke lyst på sex lenger

De har hatt et fantastisk forhold. Nå sliter hun med at «gnisten» i forholdet er borte. Hun har ikke lyst på sex og han er redd for å presse henne. Er det mulig å finne tilbake til det de hadde? Sexolog Haakon Aars svarer:

Haakon Aars (lege, psykiater og sexolog)